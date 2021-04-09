В США умер один из самых известных рэперов 90-х

Американский рэпер Эрл Симмонс, известный под псевдонимом DMX, умер в возрасте 50 лет.

Об этом сообщает Pitchfork в пятницу, 9 апреля со ссылкой на родственников покойного.

Артист скончался в больнице Уайт-Плейнс, в которой он находился в течение последних дней, подключенный к аппаратам жизнеобеспечения. Причиной смерти исполнителя стала тяжелая передозировка наркотиков.

2 апреля стало известно о госпитализации DMX. Он потерял сознание дома из-за передозировки сильнодействующих наркотических веществ, которая вызвала сердечный приступ.

Реклама

Отметим, DMX входит в пятерку самых успешных хип-хоп-исполнителей в Соединенных Шатах. Общий тираж его записей превышает 23 миллиона копий, первые пять альбомов рэпера занимали первое место в чарте Billboard 200.

Ранее мы сообщали, что в США в аэропорту внезапно умер известный рэпер Juice Wrld.

Также напомним, в Лос-Анджелесе застрелили известного рэпера Nipsey Hussle, номинированного на "Грэмми".