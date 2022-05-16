В США в церкви произошла стрельба, есть жертвы

Один человек в результате стрельбы погиб/Фото: коллаж: "Сегодня"

В пресвитерианской церкви в городе Лагуна-Вудс (Калифорния, США) произошла стрельба. В результате инцидента погиб один человек.

Об этом сообщает CNN.

Реклама

Подробности

Четверо человек получили тяжелые ранения, еще один человек получил легкие травмы. Известно, что все пострадавшие – взрослые. Они госпитализированы. Один человек погиб.

Стрелка задержали с поличным.

Недавняя стрельба в супермаркете

В субботу днем, 14 мая, в супермаркете Буффало, штат Нью-Йорк, мужчина в военной форме открыл огонь и убил 10 человек. Кроме того, трое человек получили ранения.

Реклама

Официальные лица заявили, что убийца транслировал стрельбу в социальной сети. По данным источников в правоохранительных органах, один пострадавший находится в критическом состоянии.

Комиссар полиции Буффало Джозеф Грамалья заявил, что подозреваемый 18-летний белый мужчина. Его сразу же арестовали после совершения нападения.

Он будет привлечен к суду по обвинению в убийстве первой степени, заявили местные власти. Трое высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов отметили, что подозреваемого зовут Пэйтон Гендрон.

Реклама

Читайте также