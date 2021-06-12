В США выбросят 60 млн доз вакцины от Johnson & Johnson. Что произошло?

В Балтиморе на заводе в нее добавили ключевой ингредиент, который используют для производства другой вакцины от коронавируса

Фото: Johnson & Johnson/Handout via REUTERS

В США приняли решение выбросить минимум 60 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson, которые произвели на заводе Emergent BioSolutions в Балтиморе. Причиной стало ее загрязнение ключевым ингредиентом, который используют для производства AstraZeneca.

Об этом сообщает The New York Times.

Что произошло?

На заводе производили более 100 миллионов доз Johnson & Johnson и не менее 70 миллионов доз AstraZeneca. Но после смешивания вакцин, федеральные власти приостановили производство. А позже приняли решение, что на нем будет производиться американская Johnson & Johnson, ведь одна однодозная и ускорит вакцинацию населения.

Теперь же у правительства есть достаточные запасы вакцин от Pfizer-BioNTech и Moderna, двух других уполномоченных на федеральном уровне разработчиков вакцин, и оно больше не нуждается в поставках Johnson & Johnson.

В то же время, потеря 60 миллионов доз Johnson & Johnson уже нарушила планы администрации президента США Джо Байдена по распространению вакцин в других странах. Ведь власти рассчитывали на совместное использование доз как Johnson & Johnson, так и AstraZeneca.

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Что будет дальше?

Власти уже приняли решение выбросить 60 миллионов доз вакцины против коронавируса, из-за возможного смешивания ингредиентов.

В то же время, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов планирует разрешить распространение в Соединенных Штатах или отправку в другие страны около 10 миллионов доз с этого завода. Но они предупредят регулирующие органы о том, что не могут гарантировать, что Emergent BioSolutions, следовала надлежащей производственной практике.

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Еще 170 миллион доз вакцины с этого завода остались в подвешенном состоянии. Касательно них примут решение позже. Завод закрыли на два месяца. Откроют ли его пока что неизвестно.

Вакцинация от коронавируса. Фото: REUTERS/Lim Huey Teng

Отметим, что по оценкам Всемирной организации здравоохранения, для искоренения эпидемии во всем мире необходимо 11 миллиардов доз.

Для сравнения, Украина с начала вакцинации получила почти 4,1 млн доз вакцины. А выброшенной Johnson & Johnson можно было бы сделать прививки всем украинцам и даже еще поделиться с другими странами.

С начала вакцинации Украина получила:

CoviShield – 500 тысяч доз;

AstraZeneca (Южная Корея) – 367 200 доз;

AstraZeneca (Италия) – 705 600 доз;

CoronaVac – 1,7 миллиона доз;

Pfizer – 707 850 доз в рамках COVAX и 117 тысяч в рамках прямого контракта.

Кроме того, в Украине с начала прививочной кампании привито 1 430 992 человека, из них получили 1 дозу – 1 430 990 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 230 420 человек. Всего проведено 1 661 410 прививок.

Ранее мы сообщали, что Европейский Союз решил не покупать 100 млн доз COVID-вакцины от Johnson & Johnson на фоне снижения доверия к препарату Janssen.