В США вынесли первый приговор за штурм Капитолия: женщине дали три года

Подсудимая признала, что поступила неправильно и извинилась перед гражданами США и своей семьей

Штурм Капитолия 6 января 2021 года. Фото: REUTERS/Leah Millis

Суд в Соединенных Штатах приговорил 49-летнюю женщину из Индианы к трем годам условно за участие в штурме Капитолия, который устроили сторонники экс-президента Дональда Трампа 6 января 2021 года. Это первый приговор по данному делу.

Об этом сообщило издание Huffington Post.

Кроме того, Анна Морган-Ллойд должна провести 120 часов на общественных работах и выплатить штраф в размере 500 долларов. Также во время условного срока ей запрещается владеть оружием.

Женщина признала себя виновной по одному пункту обвинения в связи с вторжением в здание Капитолия.

Выступая перед судом, обвиняемая заявила, что "никогда не собиралась участвовать в чем-то столь позорном для американского народа" и извинилась перед гражданами США и своей семьей.

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"Я была там, чтобы мирно выразить поддержку президенту Трампу, и мне стыдно, что это обернулась проявлением насилия. Я бы никогда не оказалась там, если бы знала, что все обернется так", – заявила Морган-Ллойд.

Она признала, что "поступила неправильно, войдя даже одной ногой в здание" и сообщила суду, что поняла, что ее присутствие в толпе позволяло другим нападать на офицеров и бить окна в тот день.

"Я сожалею об этом и беру на себя ответственность. Я никогда не собиралась помогать людям применять насилие", - заявила она.

Мы также сообщпли, что виновник штурма здания Конгресса США (Капитолий) регулярно писал в соцсетях о том, что в отношении него проводят операции американские спецслужбы, и мог страдать от психического расстройства.