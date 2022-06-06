В США выяснили, кому РФ предлагает купить украденное зерно Украины

Россия продает пшеницу из Украины Африке. Фото: коллаж "Сегодня"

Кремль пытается получить прибыль, продавая украденную в Украине пшеницу пострадавшим от засухи странам Африки. Речь идет о странах в северной и восточной частях Африки. А также о Пакистане, Бангладеше, Шри-Ланке и Турции.

Об этом сообщает The New York Times.

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В середине мая США разослали предупреждение 14 странам, в основном в Африке, о том, что российские грузовые суда покидают порты вблизи Украины с "украденным украинским зерном".

Чиновники США подтвердили, что речь идет о странах в северной и восточной частях Африки, а также о Пакистане, Бангладеше, Шри-Ланке и Турции.

"Соединенные Штаты работают с другими странами, чтобы предотвратить продажу зерна, которое, вероятно, было украдено из Украины", – заявил представитель Госдепартамента.

Директор Международного института стратегических исследований HORN Хасан Ханнендже считает, что, столкнувшись с насущной потребностью, многие африканские страны вряд ли будут колебаться, прежде чем покупать поставляемое Россией зерно, независимо от того, откуда оно поступает.

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"Это не дилемма. Африканцам все равно, откуда они берут еду, и если кто-то собирается морализировать по этому поводу, они ошибаются. Потребность в еде настолько остра, что им не нужно это обсуждать", – сказал Ханнендже.

По мнению аналитика, на большей части Африки любое давление Запада в отношении зерна, поставляемого из России, может иметь неприятные последствия, если только Запад не предложит средства восполнения нехватки пшеницы.

"Если Запад сможет предоставить альтернативы, страны прислушаются к этому. Но истерика по этому поводу только еще больше подтолкнет их в объятия России", – отметил Ханнендже.

ООН предлагает торг с РФ за украинское зерно

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами, чтобы открыть экспорт украинских продуктов на мировые рынки и предотвратить глобальный дефицит продовольствия. Взамен он предлагает смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Беларуси, пишет Wall Street Journal.

По словам дипломатов, знакомых с вопросом, в настоящее время Россия, похоже, не ведет серьезных переговоров на это предложение. По их словам, Турция, крупная черноморская страна, выразила готовность участвовать в сделке, в том числе путем удаления мин с моря и управления судоходством.

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