В США заговорили о санкциях против РФ из-за кибератак на Украину – СМИ

Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Сенат США рассматривает возможность введения санкций против Российской Федерации за кибератаки на Украину.

Об этом сообщает Politico.

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Председатель комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес заявил, что законодатели также рассматривают возможность введения санкций за хакерские операции, которые Россия предприняла против Украины. Кроме того, пока неизвестно, насколько серьезной должна быть кибератака, чтобы за ней последовали санкции.

Законодатели также настаивают на том, чтобы увеличить объем финансовой помощи Украине для предотвращения кибератак и возможности отреагировать на них.

Кроме того, член Сената по международным отношениям республиканец Роб Портман добавил, что он работает с сенатором-демократом Крисом Мерфи, чтобы включить миллионы финансирования для киберпомощи Украине в более широкое соглашение о санкциях.

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Атака хакеров на Украину