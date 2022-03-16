В Страсбурге убрали флаг России перед зданием Совета Европы

Россия больше не в Совете Европы / Фото: Коллаж: Сегодня

После исключения РФ из Совета Европы с флагштока сняли флаг этой страны.

"Россия – не Европа", — прокомментировали это событие в Госспецсвязи.

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Также там напомнили, что Совет Европы признал Россию оккупантом Приднестровья.

МИД России объявил 10 марта о выходе из Совета Европы, обвинив страны ЕС и НАТО в том, что они якобы злоупотребляют своим большинством и "продолжают линию на разрушение организации".

Ситуация в Украине

Утром 16 марта ВСУ пошли в контрнаступление на некоторых оперативных направлениях. Это может коренным образом изменить дипломатические позиции российской и украинской сторон.

Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины. Задания по разгрому ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие противник не выполнил. Войска РФ остановлены на Николаевском направлении.

В ночь на 16 марта российские оккупанты обстреляли с корабля ракетами украинское побережье близ села Тузла в Одесской области.

В Борисполе простились с полковником, погибшим в бою на Луганщине.

За 20 дней российского вторжения силы обороны Украины ликвидировали 10 человек из состава высшего командования российских войск.

Восстановление Украины после войны будет стоить более 560 млрд долларов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.