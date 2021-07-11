В Токио на торговом центре "ожила" гигантская 3D-кошка (видео)

Усадившая кошку на здание компания рассчитывает, что она станет талисманом японской столицы

Кошка Синдзюку / twitter.com/cross_s_vision

В столице Японии Токио на рекламном экране торгового центра появилась гигантская и очень реалистичная 3D-кошка, она мяукает и выгибает спину, как настоящее животное.

Об этом сообщает CNN.

"В перерывах между рекламой гиперреалистичное животное из семейства кошачьих оживает на изогнутом светодиодном экране площадью 1664 квадратных фута в районе Синдзюку. Дисплей с разрешением 4K показывает кошку, которая ходит высоко над японской столицей и громко мяукает", – пишет издание.

Кошка получила имя Синдзюку, по названию делового квартала, в котором размещается торговый центр. Установившая ее компания Cross Space рассчитывает, что она станет талисманом Токио.

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Пока животное появляется в тестовом режиме, официальная презентация назначена на 12 июля.

Планируется, что экран с кошкой будет работать с 7 утра до часу ночи, а кошка будет время от времени будет появляться в промежутках между рекламой, мяукать и потягиваться, а вечером ложиться и засыпать, положив голову на лапы

За 3D-животным можно будет следить на YouTube-канале компании-владельца щита Cross Space.