В Турции из-за гололедицы произошло два ДТП с туристами: есть погибший (фото)

В субботу, 10 апреля, в Турции из-за ухудшения погодных условий произошли две аварии с туристическими автобусами, они перевернулись на трассе Конья – Стамбул. В результате погиб один человек.

Об этом сообщает Hürriyet.

"Из-за гололедицы и сильного снега в двух разных местах на трассе Конья – Стамбул перевернулись два туристических автобуса", – сообщает издание.

Автобусы перевозили людей в Каппадокию. В первой аварии из 32 пассажиров автобуса, 16 пострадали, один человек погиб. А во второй, из 36 туристов 13 человек получили травмы.

"В результате ДТП пострадали 26 россиян. Турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок", - сообщили в Генконсульстве РФ в Анталье.

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Предварительно известно, что из-за плохой погоды водители не справились с управлением на обледеневшей дороге и транспортные средства съехали в кювет. Позже автобусы перевернулись.

Всех пострадавших госпитализировали, им предоставляют экстренную медицинскую помощь.

Ранее мы сообщали, что в Польше скончался еще один украинец, который ехал в автобусе "Познань – Херсон", слетевшем с трассы и попавшем в ДТП неподалеку Перемышля. Это уже шестой погибший в страшной аварии, которая произошла 5 марта. 45-летний Василий из Тернопольской области умер в госпитале города Жешув.