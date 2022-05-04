В Турции на корабле испытали новейшее ПВО: что известно о системе (видео)

Система ближней противовоздушной обороны GÖKDENİZ была разработана для турецкого флота / Фото: Коллаж: Сегодня

Новая система противовоздушной обороны ближнего радиуса действия GÖKDENİZ, разработанная для флота Турции, успешно уничтожила цель во время испытаний.

Об этом написал в Twitter руководитель Директората оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаил Демир.

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Успешные испытания

"Система ближней противовоздушной обороны GÖKDENİZ, разработанная для нашего флота, успешно уничтожила высокоскоростную цель во время последнего огневого испытания на корабле", – написал он.

Исмаил Демир также отметил, что в 2022 году GÖKDENİZ будет интегрирована на фрегаты типа "Стамбул".

Что известно о системе

Defence Turk пишет, что GÖKDENİZ – это ближняя система противовоздушной обороны, которая является "последним эшелоном" защиты корабельных платформ от воздушных угроз. Системы позволяют защищать корабли от широкого спектра угроз, таких как беспилотные воздушные транспортные средства, самолеты и вертолеты, а также ракеты.

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В дополнение к 35-мм пушке в систему GÖKDENİZ входит поисковый радар, функция отслеживания радаров и датчики E/O, которые расположены на той же платформе. Таким образом, система может выполнять все функции обнаружения цели, приоритетов угроз, автоматического мониторинга и уничтожения угрозы взаимодействия.

Фото – Defence Turk.

При этом система GÖKDENİZ имеет скорострельность 1100 выстрелов в минуту, но важной способностью также является автоматический механизм подачи боеприпасов без патронов. Благодаря последнему механизму два или более типа боеприпасов могут быть загружены одновременно, а оператор может выбрать желаемый тип боеприпасов.

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Также GÖKDENİZ может быть использована против надводных и надземных целей.

Интересно, что небольшое количество стран в мире способно развивать и производить свою собственную систему противовоздушной обороны. По этой причине не только турецкие вооруженные силы, но и военно-морской флот других стран проявляют большой интерес к GÖKDENİZ.

Напомним, Украина с помощью беспилотников, в том числе "Байрактаров", уже переписала правила ведения войны, но западные военные эксперты до сих пор не могут понять, почему эта тактика настолько эффективна.

"Очень поразительно видеть все эти видео, на которых Bayraktar выводят из строя российские ракетные батареи класса "земля-воздух", а это именно та система, которая способна их сбивать", – сказал лондонский эксперт по беспилотникам Дэвид Хэмблинг.

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