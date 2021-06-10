В тюрьму за песню. В России арестовали блогера Хованского

Почти через год после исполнения им песни Юрия Хованского арестовали – ему грозит длительное лишение свободы

Суд избрал меру пресечения Юрию Хованскому. Фото: t.me/SPbGS/8697

Популярного российского видеоблогера Юрия Хованского, который накануне был задержан в Санкт-Петербурге по обвинению в оправдании терроризма, арестован на два месяца.

Об этом сообщила пресс-служба судов города.

Соответствующее решение принял Дзержинский суд, отклонив прошение Хованского о домашнем аресте или запрете определенных действий. Под стражей 31-летний мужчина будет находиться минимум до 8 июля.

Блогер частично признал вину. Как утверждает следствие "не позднее 3 июля 2020 года" он во время трансляции в Интернете исполнил песню с признаками "публичных призывов к осуществлению террористической деятельности", а также публичного оправдания терроризма и его пропаганду.

В России оправдание терроризма карается либо большим штрафом, либо до пяти лет лишения свободы.

Речь идет о песне, которую Хованский исполнил во время стрима другого видеоблогера Андрея Нифедова – в ней он прославлял чеченских террористов Шамиля Басаева и Салмана Радуева, которые организовали теракт в "Норд-Осте"

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Позже блогер извинился за свой поступок и признался, что ему стыдно за содеянное.

На YouTube-канал Юрия Хованского подписаны более 4,4 млн человек, однако на своем канале он скандальную песню не публиковал.

В ближайшее время перед судом предстоит предстать и другому блогеру – журналисту Юрию Дудю, которого обвинили в пропаганды наркотиков в двух интервью.

А в апреле 30-летнего российского блогера Стаса Решетникова, у которого во время онлайн-трансляции умерла девушка, приговорили к шести годам лишения свободы.

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