В Украину на следующей неделе приедут специалисты по санкциям из США

Президент Украины дал поручение СНБО выяснить, кто из украинцев сегодня находится под санкциями США, и надо ли вводить против них свои санкции

/ Фото: СНБО

В Украину 29 июня должны прибыть специалисты из Соединенных Штатов для консультаций по введению санкций СНБО против украинцев, на которых они уже наложены в США.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов по итогам заседания Совета.

"29-го числа у нас будут специалисты из США, которые непосредственно занимаются процедурой санкций США. Они прилетают сюда для того, чтобы провести с нами консультации. Провести с нами определенные процессы, о которых мы уже договорились. При ковиде у нас было с ними заочное общение. 29-го числа у нас здесь будет группа, с которой мы будем продолжать сотрудничать", – заявил Данилов.

Он уточнил, что в США в целом введены санкции против 134 украинцев (против 130 – Минфином США и против четырех человек ввел Госдеп).

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Среди украинских граждан, которые попали под американские санкции, – причастные к аннексии Крыма в 2014 году, киберпреступники, нарушители акта Магнитского (лица, ответственные за нарушение прав человека) и те, которые причастны ко вмешательству в выборы в США

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Данилов рассказал, что президент Украины дал поручение выяснить, кто из граждан Украины сегодня находится под санкциями США и на каком основании они там оказались. СНБО после проведения указанной проверки будет принимать отдельные решения по каждому из них.

"По каждому отдельному человеку будет приниматься отдельное решение, и через определенный промежуток времени будет проведено заседание СНБО, и, в случае необходимости, будет принято соответствующее решение о введении против этих людей санкций со стороны Украины", – пояснил он.

Секретарь СНБО также добавил, что часть из этих людей уже под украинскими санкциями, остальных будут тщательно проверять.

Напомним, в январе США ввели санкции против 7 граждан Украины и четырех информационных ресурсов за якобы вмешательство в американские выборы. В список попал и нардеп Александр Дубинский.

А в начале марта США ввели санкции против бизнесмена Игоря Коломойского.