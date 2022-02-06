В Украину отправлен британский спецназ на фоне угрозы РФ – СМИ

По крайней мере 1500 британских военнослужащих сейчас базируются в Эстонии. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украину из Великобритании отправлены более 100 бойцов британского спецназа на фоне возможного вторжения Российской Федерации.

Об этом сообщает The Mirror.

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Помощь Украине

Спецназ Великобритании был переброшен в регион, чтобы "помочь украинским военным".

"У них широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам", – отмечает издание.

Также говорится о том, что в качестве военных советников в стране работают отборные подразделения SAS, SBS, Специального разведывательного полка и Группы поддержки спецназа. The Mirror сообщает, что они помогают обучать украинский спецназ "тактике борьбы с повстанцами, снайперской стрельбе и диверсиям".

Британский спецназ. / Фото: pixabay.com

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Издание пишет, что спецназ Великобритании смог развернуть такое большое количество сил в регионе потому, что они больше не задействованы в Афганистане. При этом по крайней мере 1500 британских военнослужащих, прошедших зимнюю подготовку, сейчас также базируются в Эстонии.

А что другие страны?

Недавно в Украину прибыл восьмой самолет с военной помощью от США. Вес груза с боеприпасами составлял 86 тонн.

Также посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Польша готовит пакет военно-технической помощи Украине. Он отметил, что по первой партии военной помощи решение уже принято.

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Также Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.

Напомним, в Украину из Великобритании отправили 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия из-за угрозы вторжения РФ. Прибывшие бойцы Армейской бригады специальных операций Великобритании будут заниматься подготовкой украинских военнослужащих.

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