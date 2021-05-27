Хватило бы целой армии. Украинец пытался ввезти из ЕС арсенал оружия (фото)

Под видом мебели и продуктов мужчина вез из Турции тысячи револьверов с оружием – ему "светит" большой срок в румынской тюрьме

Фото: politiadefrontiera.ro

Румынские пограничники изъявили рекордно большой груз контрабандного оружия, помешав ввезти его в Украину, заявил министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде.

Об этом сообщает пресс-служба МВД этой страны.

Фото: politiadefrontiera.ro

Инцидент произошел вечером 24 мая на пограничном КПП "Исакча", хотя публично объявили об этом лишь спустя три дня.

Во время проверки грузовика, за рулем которого находился украинский гражданин, румынские пограничники обнаружили в багажном отделении 143 ящика с 2850 пистолетами Major Berg калибра 4 и 4,5 мм и боеприпасами.

Фото: politiadefrontiera.ro Реклама

Согласно сопроводительным документам, мужчина перевозил мебель и пищевые продукты из Турции в Украину, уточнил Боде.

Фото: politiadefrontiera.ro

Оружие немедленно изъяли, а водителю предъявили обвинения в контрабанде и несоблюдении требований в отношении боеприпасов.

Напомним, накануне стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства гражданина Румынии Александра Еримичука, которого обвиняют в причастности к контрабандным схемам.

А в прошлом году украинские пограничники открыли стрельбу на границе с Румынией, чтобы остановить контрабандистов, которые пытались переправить в эту страну почти 15 тысяч пачек сигарет.