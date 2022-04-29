В Вашингтоне открыли выставку посвященную вторжению РФ в Украину (фото)

Выставку открыли именно в тот момент, когда конгрессмены голосовали за ленд-лиз для Украины/Фото: "Сегодня"/Юрий Гула, коллаж: "Сегодня"

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс смотрит оптимистично на инициативы президента США Джо Байдена об изъятии активов российских олигархов в США.

Об этом она сказала в интервью корреспонденту "Украина 24" на открытии выставки, посвящённой вторжению России в Украину в Капитолии.

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Фотовыставку Неси Пелоси открыла вместе с послом Украины в США Оксаной Макаровой. Фотографии российско-украинской войны будут представлены в главном здании Капитолия полтора месяца. Интересно, что открытие выставки проходило как раз в тот момент, когда конгрессмены голосовали за ленд-лиз для Украины.

Выставка, посвященная вторжению России в Украину в Капитолии/Фото: "Сегодня"/Юрий Гула

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Палата представителей США поддержала законопроект о ленд-лизе

Палата представителей США поддержала открытие для Украины ленд-лиза! "За" проголосовали 417 членов палаты представителей.

На сайте Конгресса США сказано, что этот законопроект временно отменяет некоторые требования, связанные с полномочиями президента по предоставлению или аренде предметов обороны, если предметы обороны предназначены для правительства Украины или правительств других стран Восточной Европы, пострадавших от вторжения России в Украину.

В тексте документа говорится о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонных средств для "защиты гражданского населения от российского военного вторжения" и для других целей.

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