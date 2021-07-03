В Японии сошел мощный оползень – десять домов разрушены (видео)

Во время ЧП пострадали не менее 20 человек – людей эвакуируют из района оползня

Последствия оползня в Японии / Фото: коллаж "Сегодня"

В японском городе Амами сошел мощный оползень, который разрушил десять домов – пострадали люди.

Об этом сообщает Kyodo.

По предварительным данным, пострадали не менее 20 человек, а в районе бедствия уже начались поисково-спасательные работы.

Спасатели развернули центр временного пребывания в городском Музее искусств, туда уже эвакуировали 14 человек. Люди продолжают поступать.

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Предварительно известно, что причиной оползня могли стать сильные ливни. В городе выпало не менее 300 мм осадков, лишь за последние двое суток.

Ранее мы сообщали, что в Италии сошел оползень, который смыл сотни гробов в море – обрушившийся пласт земли зацепил местное кладбище.

Напомним, несколько месяцев назад в Норвегии произошел оползень, который уничтожил больше 10 домов. Жертвами стихии были признаны десять человек.