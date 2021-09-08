В жилом доме в России произошел взрыв: есть пострадавшие, а под завалами могут быть люди (видео)

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в подмосковном Ногинске. Фото: колаж "Сегодня"

В подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа в жилом девятиэтажном доме. Предварительно, повреждены шесть квартир. Пострадали пять человек.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел на улице 28 июня. В результате случившегося, обрушилась часть внешней стены и перекрытия. Загорания нет.

"В результате взрыва газа обрушились четыре этажа – с первого по четвертый. Минимум шесть квартир повреждены. Спасатели начали разбор завалов", – сказал собеседник агентства.

Из-за взрыва в здании также выбило окна. Спасатели приступили к поиску людей под завалами жилого дома.

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Ранее мы сообщали, что в 2019 году в России взорвалась жилая многоэтажка. Взрыв произошел, когда люди возвращались с работы.

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