Вакцина или иммунитет: ученые сравнили, что эффективнее против COVID-19

Вакцинация обеспечивает более сильную защиту от инфекции, чем естественный иммунитет. Коллаж:" Сегодня"

В США уже зафиксировано свыше 40 миллионов случаев заражения на SARS-CoV-2. Исходя из этого, американские ученые стремились изучить защиту человека от этого вируса. Они провели сравнение эффективности мРНК-вакцин от коронавируса и естественного иммунитета, приобретенного после заболевания.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном на medRxiv.

"Мы провели ретроспективное обсервационное исследование, в котором сравнивали две группы лиц... Лиц, ранее не инфицированных SARS-CoV-2, которые получили 2 дозы вакцины Pfizer или Moderna, и недавно инфицированных людей, которые не вакцинировались, и тех, кто был вакцинирован после заражения", – говорится в иследовании.

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Анализ проводился с июня по август 2021 года, до начала циркуляции штамма "Дельта".

Оказалось, что вакцинированные люди после 65 лет имеют более надежную защиту от инфицирования, чем те, кто имел природный иммунитет после перенесенной болезни.

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В возрасте до 65 лет защита, которая формировалась естественным образом и путем вакцинации, была одинаковой.

Группу участников пожилого возраста вакцинировали мРНК-вакцинами, которые формировали более надежную защиту от инфекции, чем естественный иммунитет после предыдущего инфицирования, снижая риск на дополнительные 66% (Moderna) и 68% (Pfizer).

Вакцины давали большую защиту от госпитализации – снижение риска еще на 61% (Moderna) и 45% (Pfizer).

Риски смерти были меньше на 95% (Moderna) и 99% (Pfizer) соответственно.

Скорректированные оценки выживаемости по событию индекса

Статистика смертности среди больных COVID пенсионеров

Ранее мы сообщали, что согласно данным Единой системы здравоохранения, 98,3% пациентов старше 60 лет, умерших от коронавируса, не были вакцинированы. Также полный курс прививок от COVID-19 не получили 97% госпитализированных из этой возрастной группы.

"На сегодняшний день лишь 20% украинцев 60+ вакцинированы от COVID-19 по крайней мере первой дозой, а полностью вакцинированных – 16,6%. Доступ к вакцине уже есть в наиболее отдаленных уголках Украины, а мобильная бригада может приехать к тем, кто не может самостоятельно передвигаться. Самое важное – желание украинцев защититься от опасного вируса", – отметил Игорь Кузин, заместитель министра – главный государственный санитарный врач Украины.

Люди пожилого возраста являются приоритетной категорией для вакцинации, ведь они имеют более высокий риск тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти.

Преимущества для вакцинированных граждан

Учебные заведения во время желтого уровня будут работать только при 80% вакцинированого персонала.

Ограничения желтого уровня не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, сотрудников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Владельцы заведений сами будут решать, обслуживать ли невакцинированных людей.

Если будет установлен красный уровень эпидемической опасности, то учебные заведения будут работать только в том случае, если 100% работников будут иметь "зеленый" COVID-сертификат.

При наличии у человека, который пересекает границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19, он может не проходить самоизоляцию. Также это правило касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.