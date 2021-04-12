Вакцина Pfizer резко подорожала для Евросоюза: сколько она стоит

Вакцина от коронавируса компании Pfizer резко подорожала для поставок в страны Евросоюза. Теперь она стоит 19,5 евро за дозу.
Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, передает Euractiv.
"У Pfizer была цена 12 евро. Затем стала 15,50 евро. Сейчас подписываются контракты на поставку 900 млн доз вакцины по цене 19,50 евро", - отметил Борисов.
По этой цене подписывают контракты на поставки в 2022 и 2023 годах. Борисов добавил, что в течение двух месяцев Болгария получит 2,7 млн доз вакцины Pfizer. Вероятно, они еще будут по старой цене, согласно ранее заключенным контрактам.
Отметим, что Украина ожидает примерно 14-15 апреля 117 тысяч доз вакцины Pfizer. Власти не раскрывают условия контрактов на поставку препаратов и их закупочную стоимость.
Ранее мы сообщали, что в Минздраве назвали людей, между которыми распределят первые партии вакцин Pfizer и CoronaVac.
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