"Вас кто-то обманывает": Польша ответила на обвинения в покушении на Лукашенко

Глава польского бюро международной политики подчеркнул, что Польша никогда не принимала участи ни в каких покушениях

В Польше удивлены заявлениями о ее якобы причастности к планированию покушения на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенка и подозревают, что его кто-то обманывает.

Об этом заявил глава бюро международной политики при президенте Польши Кшиштоф Щерский в эфире местного телевидения, передает Onet.

Щерский подчеркнул, что Польша никогда не планировала никаких покушений и не собирается в таком участвовать.

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"Польша никогда не планировала, не принимала, не принимает и не собирается участвовать ни в каких покушениях на Александра Лукашенко. Если кто-то, господин Лукашенко, вам такое рассказывает, то он вас обманывает!" - подчеркнул он.

Напомним, накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что исчезнувшие в Москве белорусские оппозиционеры готовили на него и его детей покушение при содействие спецслужб США, а один из них якобы ездил для консультаций по этому поводу в Польшу.

В Госдепартаменте США также заявили, что заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что спецслужбы Соединенных Штатов якобы готовили на него покушение, не соответствует действительности.