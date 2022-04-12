Великобритания призвала своих граждан эвакуироваться из России

Британцев просят срочно уезжать из России / Фото: Коллаж: Сегодня

Власти Великобритании призывают своих граждан покинуть территорию России, а если это невозможно, советуют ограничить какие-либо путешествия по стране. В стране есть опасность терактов, говорится в заявлении МИД Великобритании.

"МИД Великобритании рекомендует не путешествовать по всей территории России в случае отсутствия доступных вариантов перелета для возвращения в Британию и повышенной нестабильности российской экономики. Если ваше присутствие в России не важно, настоятельно рекомендуем рассмотреть возможность выезда", – говорится в заявлении.

Ведомство предупреждает граждан об отсутствии прямых рейсов из России в Великобританию и страны ЕС. Покинуть Россию можно стыковочными рейсами через страны Ближнего Востока и Турцию, а также автобусами в страны Балтии с последующим перелетом в Британию.

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Также британский МИД предупредил о приостановке работы в России карт MasterCard и Visa.

"Вы не сможете получить доступ к своим средствам через российские банки или осуществить платежи российским предприятиям с помощью нероссийских кредитных/дебетных карт", – говорится в заявлении.

Дипломатическое ведомство сообщило, что в некоторых регионах, в частности на Северном Кавказе, консульская поддержка сильно ограничена из-за проблем в безопасности.

В МИД напомнили об оккупации украинского Крыма Российской Федерацией и о том, что Россия развязала войну в Украине 24 февраля 2022 года.

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