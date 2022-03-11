Великобритания заявила о санкциях против 386 депутатов Госдумы: что предусматривается

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Великобритания наложила санкции на 386 российских депутатов, поддержавших "независимость" "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает правительство Великобритании.

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Что предусматривается

"Новые санкции запретят перечисленным лицам ездить в Великобританию, получать доступ к активам, хранящимся в Великобритании, и вести здесь бизнес", – отметили в правительстве.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасc.

"Мы преследуем тех, кто причастен к незаконному вторжению Путина в Украину, и тех, кто поддерживает эту варварскую войну. Мы не ослабим давления и продолжим закручивать гайки российской экономике с помощью санкций", – заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

По ее словам, будет и дальше проводиться поддержка Украины гуманитарной помощью, оборонительным оружием и "дипломатической работой, чтобы изолировать Россию на международном уровне".

Напомним, первый замминистра экономики Денис Кудин заявил, что ущерб, который Россия нанесла Украине в результате военного вторжения, может быть взыскан в виде репараций.

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