"Вербовал россиян". В РФ заявили, что ФСБ поймала "украинского шпиона"

В РФ заявили, якобы поймали украинца на шпионаже. Коллаж "Сегодня"
Российская ФСБ сообщила о задержании в Туле украинца, который якобы пытался узнать секретные данные о российском вооружении. В РФ утверждают, что он вербовал сотрудников оборонных предприятий.
Об этом написали на сайте ФСБ РФ.
Пресс-служба написала, что гражданин Украины задержан с поличным. Он, якобы, по заданию разведывательных служб Украины искал работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.
При этом имя задержанного не указывается. Российские копы начали дело по статье о шпионаже. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Пропаганда России
РФ и их представители на временно оккупированных территориях используют пропаганду как отдельное оружие против Украины и распространяют фейки о нашей стране. Например, ранее боевики придумали очередную страшилку об украинцах. Якобы украинские волонтеры сбросили на оккупированный Славяносербск открытки в виде 100-рублевых купюр, которые заражены туберкулезом.
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