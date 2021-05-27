Весело и с размахом. В США прошел яркий выпуск академии ВВС (фото и видео)

Из немногих карантинных ограничений на празднике были дистанция между стульями, на которых сидели выпускники, и ограниченное количество гостей

/ Фото: Flickr

В США прошла церемония очередного выпуска курсантов академии ВВС – мероприятие проходило с отнюдь не карантинным размахом, но с традиционным воздушным парадом.

Об этом сообщает Fox News.

Торжественная церемония состоялась 26 мая на футбольном стадионе академии ВВС в городе Колорадо-Спрингс в штате Колорадо. Среди немногих действовавших карантинных ограничений были дистанция между стульями, на которых сидели выпускники, и ограниченное количество гостей.

/ Фото: Flickr

Выпуск состоял из 1019 человек, в том числе 875 служащих ВВС, 117 служащих Космических сил и 12 служащих прочих войск.

/ Фото: Flickr

Также американскую военную академию в этом году окончили 15 иностранных граждан из Камеруна, Грузии, Македонии, Мадагаскара, Малайзии, Мексики, Пакистана, Перу, Филиппин, Румынии, Шри-Ланки, Таджикистана, Таиланда и Туниса.

/ Фото: Flickr

С напутственным словом перед будущими военными выступил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Завершилась церемония традиционным подбрасыванием шляп и пролетом истребителей F-16 пилотажной группы "Буревестники".

Напомним, что еще одна традиция академии Военно-морских сил США – покорять на первом году обучения смазанный жиром обелиск. Это является символическим тестом на выносливость и командный дух.