Вице-президент США Харрис: Есть четкая инструкция агрессии России

Камала Харрис: "США и их партнеры готовы применить беспрецедентные экономические санкции" / Фото: Коллаж: Сегодня

Вице-президент США Камала Харрис уверенна, что Российская Федерация накапливает силы и средства, а также создает поводы для вторжения в Украину, но в то же время в Кремле продолжают распространять вранье об обратном.

Об этом Камала Харрис сказала во время Мюнхенской конференции по безопасности, в которой примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.

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"Есть четкая инструкция, по которой происходит российская агрессия. Она всем уже очень знакома. РФ будет говорить, что она ничего не знает и что она не виновата. Они будут создавать неправдивые поводы для вторжения. Они будут накапливать силы и средства. Мы сейчас получаем информацию: Россия продолжат распространять вранье и пропаганду. Но мы объединились и вместе раскрываем правду, говоря ее в один голос", – сказала она.

США и Европа готовы к общему ответу

В то же время вице-президент США сообщила о готовности ввести экономические санкции, которые ударят по промышленности, финансовым учреждением, а также по элитам РФ, которые причастны к агрессии.

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"Я могу говорить с уверенностью: если РФ будет продолжать вторжение в Украину, то США и их партнеры готовы применить беспрецедентные экономические санкции. Мы очень тесно сотрудничали со всеми, кто тут собрался (в Мюнхене. – Ред.). Чтобы убедиться, что мы готовы двигаться дальше и применять эти последствия, о которых мы говорим. Эти ограничения будут четкими, строгими и общими. Мы будем нацеливаться на меры экспортного контроля, финансовые учреждения и ключевые объекты промышленности, а также на тех, кто соглашается и содействует наступлению (на Украину. – Ред.). Эти меры нанесут существенный вред всем, кто к этому причастен", – сказала она.

Белый дом готов разговаривать

Камила Харрис учла, что Вашингтона остается открытым к диалогу. Но в Белом доме в искренность России в переговорах уже не верят.

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"США и наши союзники по НАТО и партнеры остаются открытыми к дипломатическим шагам. Мы положили на стол конкретные пропозиции. Мы привлекали РФ через НАТО, ООН, в двустороннем формате – принять участие в диалоге. Но в РФ продолжают заявлять, что они готовы к переговорам. Хотя их действия не отвечают тому, что они говорят", – заявила вице-президент.

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