Штат Вирджиния легализовал каннабис и вошел в историю

Американская Вирджиния стала первым южным штатом США, который легализовал рекреационную марихуану – то есть, не медицинскую, а которую употребляют для отдыха. За соответствующий законопроект проголосовала Генеральная ассамблея штата.

Об этом сообщает NBC.

Законодательная инициатива Демократической партии предполагает декриминализацию за хранение до 30 граммов конопли совершеннолетними начиная уже с июля этого года – это на три года раньше, чем предполагалось изначально.

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При этом инфраструктура для розничной торговли каннабисом в штате еще не готова – магазины откроются не раньше 2024 года. На этом фоне члены Республиканской партии пытались не допустить легализации наркотика, чтобы избежать подпольной торговли.

Однако их попытки не увенчались успехом – и Палата представителей, и Сенат Вирджинии приняли закон в один и тот же день.

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Стоит отметить, что закон действует ретроактивно, – то есть преступники, ранее признанные виновными и осужденные за хранение до 30 граммов марихуаны, будут освобождены.

Данная инициатива активно продвигалась губернатором Вирджинии демократом Ральфом Нортэмом. Как ожидается, он согласует закон, как только ему передадут его на подпись.

После этого Вирджиния станет 16-м штатом США, который полностью легализовал каннабис, еще в 23 других разрешена медицинская марихуана. Раньше мы разбирали, чем отличаются эти два вида, по сути, одного и того же наркотика.

Стоит отметить, что перед своей победой на президентских выборах в США Джо Байден также допустил легализацию марихуаны по всей стране. Активной сторонницей этой инициативы является и вице-президент Камала Харрис.

Напомним, что этот же вопрос выносился на "референдум", организованный президентом Украины Владимиром Зеленским во время выборов. Хотя министр внутренних дел Арсен Аваков выступил резко против реакреационного каннабиса.