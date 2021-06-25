Во Флориде выросло число погибших в рухнувшем доме. Обрушение сняли изнутри

Количество пропавших без вести за ночь увеличились еще на 60 человек – власти надеются, что хоть кто-то из них выжил

Под завалами в Серфсайде могут быть граждане Уругвая, Парагвая, Аргентины и Венесуэлы. REUTERS/Marco Bello

В американской Флориде растет количество жертв частичного обрушения многоэтажного дома в городе Серфсайд – на данный момент их число достигло четырех.

Об этом сообщает CNN.

Три тела достали из-под завалов в день трагедии, 24 июня, а четвертое – утром следующего дня.

Председательница округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава уточнила, что число пропавших без вести тоже увеличилось с изначальных 99 до 159 человек.

"Я хочу быть очень точной в отношении цифр. Они очень динамичны", – сказала мэр.

Среди пропавших могут быть граждане Уругвая, Парагвая, Аргентины и Венесуэлы. О наличии среди них украинцев не сообщается.

Могут ли под завалами быть граждане Украины, неизвестно. Фото: Reuters

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Поиск выживших продолжается – их ищут при помощи служебных собак, а также специальных устройства для прослушки через обломки.

Несмотря на то, сколько времени прошло после трагедии, местные власти надеются, что под обломками остаются живые люди, утверждает представителя администрации Майами-Дейд Рэйчел Джонсон.

К сожалению, живыми из завалов достали пока что лишь двух человек, но об их состоянии пока что ничего неизвестно. Еще 35 были эвакуированы из уцелевшей части 12-этажного жилого комплекса Champlain Towers South.

Причина обрушения все еще остается неизвестной.

Напомним, что президент США Джо Байден уже подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.