Во Франции назвали победителя первого тура парламентских выборов

Коалиция Макрона обогнала Жана-Люка Меланшона и Марин Ле Пен/Фото: REUTERS/Yves Herman, REUTERS/Pascal Rossignol, REUTERS/Sarah Meyssonnier. Коллаж: "Сегодня"

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" побеждает в первом туре парламентских выборов с результатом 25,71% после обработки 100% голосов. "Новый народный экологический и социальный союз" Жан-Люк Меланшона отстал от коалиции на 0,1%. Партия Марин Ле Пен заняла третье место.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Франции.

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Результаты голосования:

"Вместе!" — 25,71%;

"Новый народный экологический и социальный союз" — 25,61%;

"Национальное объединение" — 18,9%.

По официальным данным на 17:00 (18:00 по Киеву), явка составила 39,4%. По оценке института изучения общественного мнения Ipsos-Sopra Steria, на выборы не пришло чуть больше половины избирателей – 52,50%. Это антирекорд, зарегистрированный впервые в истории Франции.

Новый премьер

Во Франции выбрали нового премьер-министра. Им стала Элизабет Борн.

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Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Элизабет Борн премьер-министром страны в понедельник, 16 мая. 61-летняя премьер ранее руководила сетью парижского метро и была близка к Социалистической партии. Стоит отметить, что Борн стала второй женщиной, которая заняла должность премьер-министра Франции. 30 лет назад Эдит Крессон занимала этот пост в течение 11 месяцев.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Макрон победил на президентских выборах во Франции. Кроме того, мы писали, что Марин Ле Пен за неделю до выборов обвинили в растрате средств ЕС