Военные Чехии будут охранять границу Польши от "мигрантов Лукашенко"

Чехия также направит в Польшу инженеров. Коллаж "Сегодня"

Чешские военнослужащие будут охранять границу Польши с Беларусью на фоне миграционного кризиса.

Об этом пишет Ceske Noviny.

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По словам премьер-министра Андрея Бабиша, наиболее вероятно, Чехия направит в Польшу инженеров, стороны еще будут согласовывать вопрос контингента.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил на брифинге в пятницу, что чешские солдаты, скорее всего, будут помогать полякам охранять пограничный забор и подъездные дороги.

Миграционный террор Лукашенко