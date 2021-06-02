Волкера обвинили в лоббировании интересов "Северного потока – 2". Что он ответил

Дипломат сообщил, что был удивлен, когда услышал, что он якобы работает против интересов Украины

Волкер отрицает, что лоббирует интересы проекта "Северный поток-2". / Фото: Getty Images

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что не лоббирует интересы проекта "Северный поток – 2".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я был удивлен прочитать этим утром, что я работаю против интересов Украины. Это неправда. Я не лоббирую "Северный поток – 2", и мои взгляды по "Северному потоку – 2" довольно хорошо известны. Я очень откровенно публично высказывался о противодействии проекту, я писал об этом", – сказал Волкер.

Он подчеркнул, что его позиция по "Северному потоку – 2" очень хорошо документирована.

"Это правда, что "Северный поток – 2" наняла BGR, чтобы представлять их в Вашингтоне. Но я не причастен к этому. На самом деле я не причастен именно потому, что они "вычеркнули меня" в связи с моими взглядами на "Северный поток – 2". Записи ясны, вы можете обратиться к ним. В BGR есть один человек, который делает это", – пояснил Волкер.

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Он также указал, что не знает природы возникших слухов. Волкер подчеркнул, что считает "Северный поток – 2" политическим проектом России для того, чтобы обойти Украину.

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"Когда я работал с администрацией Трампа, мы ввели санкции, требовали усилить санкции. И я считаю, что его все еще можно остановить. Но администрация Байдена сейчас решила, что проект в основном завершен и что пытаться блокировать его дальше причинит вред отношениям с Германией, что очень разочаровывает. Я считаю, что это можно было делать, но есть, что есть", – добавил Волкер.

На вопрос о том, почему администрация президента США Джозефа Байдена не продлила санкции против компаний, которые строят "Северный поток – 2", Волкер отметил, что администрация пояснила это тем, что трубопровод значительной мерой завершен и его невозможно остановить, не навредив отношениям с Германией.

По мнению Волкера, США еще могли бы ввести санкции против "Северного потока – 2".

"Я думаю, что это еще можно сделать. Но я думаю, что администрация ясно дала понять, что она собирается отменить санкции. Я не думаю, что они изменят свое мнение", – отметил он.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к США из-за "Северного потока – 2".

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