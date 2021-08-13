Вопреки призывам ВОЗ. В США дали добро на третью вакцинацию для некоторых американцев

В США будут вакцинировать людей третьей дозой. Коллаж "Сегодня"

В США одобрили дополнительную дозу вакцины против коронавируса для людей с ослабленной иммунной системой. Таким образом этих людей хотят лучше защитить от коронавируса.

Такое решение приняло Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, пишет Reuters.

Директор Центра контроля и профилактики заболеваний Рошель Валенски заявила, что такие меры "направлены ​​на то, чтобы наши наиболее уязвимые граждане (...) были лучше защищены от COVID-19".

Объявление властей США касается миллионов американцев, которые особенно уязвимы из-за пересадки органов, определенных видов рака или других заболеваний.

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ВОЗ против

Всемирная организация здравоохранения призвала страны не вакцинировать своих граждан третьей дозой от коронавируса, чтобы хотя бы начальный курс могли пройти жители бедных стран.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус предложил богатым странам отложить вопрос о третьей дозе вакцинации как минимум до конца сентября.

Однако в США с этим изначально не согласились и заявили, что будут делать так, как посчитают необходимым.

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