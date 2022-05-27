Восстановление Украины оплатят деньгами российских олигархов – СМИ

Деньги российских олигархов могут бросить на восстановление Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Западные союзники рассматривают вопрос о том, разрешить ли российским олигархам откупиться от санкций и использовать свои деньги для восстановления Украины. Об этом пишет издание АР с ссылкой на правительственных чиновников, знакомых с этим вопросом.

Заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд предложила эту идею на встрече министров финансов Большой семерки в Германии на прошлой неделе.

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По словам одного чиновника, Фриланд лично знакома с некоторым олигархами и этот вопрос она подняла после их обращения к ней с таким предложением.

Чиновник также отметил, что украинская сторона в курсе обсуждений, а также, что это в интересах Запада чтобы эти олигархи отмежевались от президента России и в то же время обеспечивали финансирование Украины.

"Мы бы об этом не говорили, если бы не было определенного комфорта со стороны украинцев. Мы должны знать, что это работает и для них", – рассказал он на условиях анонимности.

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