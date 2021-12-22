Вот это ответ Путину. 40 тысяч солдат НАТО приведены в боеготовность – СМИ

Объединенная оперативная группа повышенной готовности должна быть готова к развертыванию в районе кризиса / Фото: Коллаж: Сегодня

Североатлантический Альянс привел в повышенную боевую готовность Силы быстрого реагирования, общая численность которых составляет 40 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на источники.

"Ввиду наращивания российских войск возле границ с Украиной НАТО впервые отреагировало конкретными мерами и повысило оперативную готовность своих 40-тысячных Сил быстрого реагирования в случае кризиса", – пишет издание.

С 21 декабря Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО, входящая в структуру NRF, должна быть готова к развертыванию в кризисном районе в течение пяти дней вместо семи дней, как это было раньше.

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Также, другие подразделения NRF, включая спецназ и военную логистику, были приведены в состояние повышенной готовности.

По информации издания, соответствующее решение было принято еще на прошлой неделе. В то же время официальный представитель НАТО не стал подтверждать информацию. Представитель альянса отметил, что "политика НАТО в отношении России остается последовательной: оборона и диалог".

Угроза вторжения РФ в Украину

21 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает стягивать к границам Украины дополнительные войска. По его словам, концентрация военных сил происходит, несмотря на призывы к деэскалации.

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20 декабря британская разведка предупредила кабинет министров Соединенного Королевства о "реальной возможности" вторжения России в Украину в канун Рождества. В таком случае это совпадет с 42-й годовщиной вторжения Советского Союза в Афганистан.

6 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч. По его словам, Россия постоянно пополняет войска и увеличивает свое присутствие в приграничном регионе.

В тоже время, бывший заместитель генерального секретаря НАТО, американский дипломат Александр Вершбоу заявлял, что Россия не будет нападать на Украину, поскольку не сможет это сейчас осуществить, войска вблизи украинской границы – это только давление на Киев и проверка готовности НАТО. Но вместо масштабного вторжения президент РФ Владимир Путин может ввести войска на Донбасс под видом "миротворцев".

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Путин не собирался нападать

Говоря о вероятности ввода войск России на территорию Украины, президент РФ Владимир Путин сказал, что об этом говорили еще в начале года, и этого не случилось.