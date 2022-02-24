Вот это поворот – Финляндия вступает в НАТО

Финляндия резко захотела лишиться своего нейтралитета / Коллаж "Сегодня"

На фоне подготовки вторжения России в Украину 23 февраля парламент Финляндии в течение трех часов обсуждал вопросы внешней политики и политики безопасности, а также вопрос вступления страны в НАТО. Во время заседания премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что правительство готово подать заявку на вступление в НАТО из-за угрозы широкомасштабной войны в регионе.

Об этом сообщает местная компания телерадиовещания Yle.

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"Угроза большой войны сейчас реальнее, чем когда-либо за долгие годы. Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности", – передал портал слова главы финского правительства.

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