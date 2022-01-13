Вот это разговор. В Германии обещают помощь Украине против РФ

Россия собственноручно создала кризис в Европе и теперь шантажирует нападением на Украину. Об этом заявила депутат Европейского парламента, немецкий политик Виола фон Крамон-Таубадель во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Россия создала этот кризис, она его сгенерировала и теперь она нас шантажирует тем, что нападет на Украину. Она шантажирует и страны Альянса, и другие стороны", – заявила она.

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"Россияне говорили, что мы будем вам говорить, что мы требуем. Но мы на это не согласны. Мы сами определяем свою повестку дня", – подчеркнула депутат Европарламента.

Виола фон Крамон Таубадель отметила, что в Германии есть поддержка Украины.

"Есть комитет по обороне в Бундестаге. Это и либералы, и свободные демократы поддерживают Украину очень сильно и мощно. И они преданы этой поддержке не только оружием, но и санкциями в отношении России. И наш министр иностранных дел действительно поддерживает предложения Соединенных Штатов и драконовские санкции в том числе", – сообщила она.

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Комментируя ситуацию с российским газопроводом "Северный поток-2", Виола фон Крамон-Таубадель отметила, что предыдущее немецкое правительство принимало определенные решения, которые в данный момент сложно изменить.

"Мы рассматриваем все возможности, не только с точки зрения санкций, но и по регуляторным опциям. С тем, чтобы не был связан этот газопровод с давлением, в том числе военным, а не только экономическим", – сказала она.