"Война продлится 3-4 дня": Лукашенко снова "наехал" на Украину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко / Фото: Коллаж: Сегодня
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова не обошел вниманием Украину и заявил, что у нашей страны нет шансов в войне с Россией и ее союзниками. Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.
Соловьев заявил, мол, Запад хочет столкнуть россиян и украинцев, на что Лукашенко начал выхваляться, что у Украины нет шансов в войне.
"Украина никогда с нами не будет воевать. Это война продлится ну максимум 3-4 дня. Там некому будет воевать против нас. Те, кого показывают с автоматами деревянными, как они тренируются, так мы сейчас с тобой выйдем в соседний зал и снимем на телефон тренировку. И как чуть-чуть запахло, Володя Зеленский трухнул: "Ребята, ребята…", – сказал белорусский диктатор.
Беларусь стянет войска к границе с Украиной
- Лукашенко заявлял, что стянет на границу с Украиной целый контингент белорусской армии. По его словам, такие действия необходимо применить для защиты, поскольку украинцы якобы первые начали перебрасывать к южной границе свои войска.
- Советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош в ответ на это отметил, что в случае удара российских войск по Украине с территории Беларуси украинские бойцы превратят их жизнь в ад.
- В феврале Беларусь и Россия проводят совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза.