Война в Украине идет не так, как планировала Москва. Что пишут западные СМИ

Войскам РФ не удалось взять Киев; они отступают из-под Харькова и наступление на Донбасс застопорилось. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают разгром российских войск на переправе через Северский Донец, оттеснение их от Харькова, а также срыв графика наступления на Донбасс.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Разгром на переправе через Северский Донец стал крушением армии РФ

Американская газета The New York Times пишет, что разгром российских сил на переправе через Северский Донец стал военным крушением для русской армии. Спутниковые снимки показывают, что украинская артиллерия разрушила несколько российских понтонных мостов и разбила плотное сосредоточение российских войск и техники вокруг реки. Институт изучения войны, ссылаясь на анализ, основанный на общедоступных снимках, указал, что могло быть до 485 убитых или раненых русских солдат и уничтожено более 80 единиц техники.

Война в Украине идет не так, как планировала Москва

Издание The Wall Street Journal цитирует генсека НАТО, который впервые с начала войны России против Украины заявил, что Украина может победить.

"Война России в Украине идет не так, как планировала Москва", – заявил Йенс Столтенберг, добавив, что войскам РФ не удалось взять Киев, они отступают из окрестностей Харькова и их главное наступление на Донбасс застопорилось.

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Германия планирует прекратить импорт российской нефти до конца года

Информагентство Bloomberg сообщает, что Германия планирует прекратить импорт российской нефти до конца года, даже если Европейский Союз не договорится о запрете на всей территории ЕС в следующем наборе санкций. Ввести нефтяное эмбарго призывают украинские компании ДТЭК, "Нафтогаз" и "Укрэнерго" посредством проекта #StopBloodyEnergy.

Наступление России на Донбасс "значительно отстало от графика"

Международное агентство новостей Reuters пишет, что Россия потеряла около трети сухопутных боевых сил, развернутых в феврале, а ее наступление на Донбасс "значительно отстало от графика". Кроме потери большого количества людей и значительного количества военной техники, Россия пострадала от экономических санкций, в то время как западные государства оказали Украине военную помощь. Украина разместила много своих новых американских гаубиц М-777 на передовой, а Вашингтон доставил все кроме одной из 90 артиллерийских единиц, которые они должны были прислать.

ВСУ оттеснили россиян от Харькова и подошли к границе с РФ

Французская газета LeFigaro информирует, что украинские силы, защищающие Харьков, подошли к границе с Россией. Украина вернула себе территорию на северо-востоке, вытеснив окружившие Харьков российские войска.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что мужественная тероборона ВСУ города Харькова вытеснила российских оккупантов и вышла на участок государственной границы. Это еще один шаг к победе. Украинские защитники также обратились к президенту Владимиру Зеленскому.

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