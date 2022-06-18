Война в Украине может быть затяжной. Что пишут западные СМИ

Западные СМИ проанализировали ситуацию в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Тупиковая ситуация на поле боя ставит США перед жестким выбором: либо продолжать помогать Украине поддерживать потенциально кровавый статус-кво с разрушительными глобальными последствиями, или прекратить поддержку и позволить Москве победить.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Американская газета The Washington Post пишет, что Соединенные Штаты и их союзники готовятся к длительному конфликту в Украине, поскольку администрация Байдена пытается оспорить победу России, усиливая военную помощь Киеву, одновременно пытаясь ослабить дестабилизирующее влияние войны на голод в мире и глобальную экономику. Представители администрации Байдена обсуждали возможность затяжного конфликта с глобальными побочными эффектами еще до февраля, поскольку разведка США предположила, что Путин готовится к вторжению.

РФ начала охоту за шпионами

Ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal пишет, что россияне охотятся за шпионами на Украинской АЭС. Рабочих Запорожской станции увозят на допрос на предмет лояльности к Украине. Некоторые не возвращаются.

Оккупанты начали массированную пропаганду

Газета The New York Times пишет, что россияне при невозможности справиться с украинскими войсками начали массированную пропаганду. Кроме того, что они бомбят города из артиллерии, россияне сеют сомнения среди общества. Информация о том, что украинские военные обстреливают собственный народ, часто повторялась на пророссийских дезинформационных каналах по радио, телевидению и в интернете. Помимо того, что Кремль посеял сомнения в собственном правительстве и вооруженных силах, это был способ уклониться от ответственности, когда речь идет о жертвах среди гражданского населения, вызванных российскими атаками.

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Россияне вывезли с "Азовстали" металл

Информагентство Bloomberg пишет, что украинский металлургический комбинат, принадлежащий бизнесмену Ринату Ахметову, обвинил Россию в вывозе металла из Мариуполя для перепродажи. Компания просит президента Владимира Зеленского ввести санкции против пиратов.