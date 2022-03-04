Война в Украине стала признаком рождения геополитической Европы – Боррель

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С войной в Украине все наблюдают возвращение трагедии на европейскую землю.

Об этом заявил в своем блоге Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

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Война в Украине

"Это возвращение должно нас не испугать, а воодушевить. В течение последних десятилетий у нас часто возникало впечатление, что европейский проект теряет свою привлекательность, потому что на нашем континенте угасает память о войне. Теперь все кончено. Украина напоминает нам, что трагедия никогда не исчезает из человеческих обществ", – отметил он.

По словам Борреля, война в Украине знаменует собой рождение геополитической Европы:

"Это момент, когда мы полностью осознали проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и нашу ответственность. Впервые после окончания Второй мировой войны одна европейская страна вторгается в другую, и у этой страны есть ядерное оружие".

Кроме этого, Боррель отметил, что его "тошнит от одной аналогии с событиями, положившими начало Второй мировой войне":

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"То, что происходит сегодня, напоминает мне также о плохих воспоминаниях о Будапеште 1956 года. Мне было всего девять лет, но я помню, как целый день слушал радио. Это напоминает мне также 1968 год, Пражскую весну. Я тогда был офицером испанской армии. В последних двух случаях мы ничего не делали, потому что ничего не могли сделать. Сегодня это не так".

"Подумать об инструментах принуждения и возмездия"

"Понятно, что наши возможности сдерживания оказались недостаточно сильными, чтобы предотвратить путинскую агрессию. Нам нужно подумать о наших инструментах принуждения и возмездия, чтобы сдерживать безрассудных противников", – заявил Боррель.

По его словам, с тех пор, как началась война в Украине, Европа "реагировала так, как Путин не ожидал":

"И мы показываем ему, что мы никогда не пожертвуем своей свободой и свободой других на алтарь нашего благополучия и процветания… Мы не откажемся от защиты прав и свобод человека, потому что зависим от российского газа".

Боррель также написал, что война может завершиться позитивно только в случае "возврата России к базовым международным нормам и принципам":

"Для достижения этой цели мы сразу начали работать с нашими международными партнерами, чтобы отрезать Россию от финансовой системы. Сейчас половина резервов ЦБ России находится вне их контроля. Еще несколько дней назад это считалось невозможным, а теперь мы это сделали. Также в течение нескольких часов мы договорились об использовании Европейского фонда мира для оказания финансовой поддержки и координации усилий государств-членов по доставке оружия украинской армии для защиты страны от российской агрессии. Еще одно табу пало. У нас есть потенциал возмездия. Мы мобилизовали эти возможности и должны продолжать это делать, объединяя возможности государств-членов и институтов ЕС".

Зависимость от российского газа

"Мы тратим 700 миллионов евро в день на импорт газа, нефти и угля из России. Многие выступавшие говорили о том, что мы должны уменьшить эту зависимость. Однако я слушал один и тот же дискурс в течение последних 20 лет, и эта зависимость за это время усилилась", – написал Боррель.

Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Olivier Hoslet

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По его словам, Европа должна "привести действия в соответствие со словами":

"Мы должны увеличить использование возобновляемых источников энергии и построить мощности по производству экологически чистого водорода. Нам предстоит проделать огромную работу, и мы должны оставаться приверженными ей".

Напомним, от оружия российских оккупантов за восемь дней войны погибли 28 детей, ранены 64 ребенка.

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