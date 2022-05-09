Войну Украине не объявил, о мобилизации смолчал. О чем говорил Путин на параде 9 мая

Владимир Путин выступил с речью на параде 9 мая в Москве / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин 9 мая выступил с речью в Москве на параде по случаю Дня победы. Главной темой выступления стала война в Украине, однако, вопреки ожиданиям, Путин в своей речи не объявил мобилизацию и официальную войну Украине.

"Сегодня" собрали основные тезисы выступления президента РФ.

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О конфликте с НАТО

"В декабре прошлого года мы предложили заключить договор о гарантиях безопасности... Страны НАТО не захотели нас услышать, а это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы. И мы это видели. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий".

/ Фото: сайт Кремля

О "неонацистах" и "бандеровцах"

"Создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны".

О "традиционных ценностях" и "загнивающем Западе"

"Мы никогда не откажемся от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей... А на Западе тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой, разжигания русофобии, восхваления предателей, издевательства над памятью их жертв, перечёркивания мужества тех, кто добыл и выстрадал Победу".

Путин обратился к оккупантам

"Обращаюсь к военнослужащим Российской Федерации и к ополченцам Донбасса. Вы сражаетесь за наших людей в Донбассе, за безопасность нашей Родины. Вы сражаетесь на своей земле. На земле, где разили врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха, солдаты Румянцева и Потёмкина, Суворова и Брусилова, Сидор Ковпак, генерал Ватутин, Людмила Павлюченко... В параде участвуют военные, прибывшие с Донбасса… Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы и деды, прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины".

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Зеленский пообещал российским оккупантам судьбу нацистов

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом и заявил, что войска РФ в Украине ждет та же участь, что и немецких захватчиков.

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Как отметил президент, Россия, начав наступление 24 февраля, наступила на те же грабли, что и нацисты.