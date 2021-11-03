Защитит на 78%. Что еще известно об одобренной ВОЗ новой вакцине от COVID-19

Новую вакцину можно вводить не всем/Коллаж: Сегодня

Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного использования индийскую вакцину против коронавируса Covaxin от компании Bharat Biotech. Это уже восьмой препарат, который был одобрен для вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает ВОЗ в Twitter.

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Вакцина соответствует стандартам

Техническая консультативная группа, которую созвала ВОЗ, определила, что вакцина Covaxin соответствует стандартам ВОЗ по защите от COVID-19. Эксперты выяснили, что вакцина безопасна, однако не для всех групп населения.

Вакцина под сомнением для беременных

В ВОЗ признают, что пока недостаточно данных, чтобы оценить эффективность и безопасность этой вакцины для беременных. Поэтому женщинам, которые ждут ребенка, вводить вакцину запрещено.

Сколько доз нужно?

Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE) рекомендует использовать эту вакцину в двух дозах с интервалом между приемами в четыре недели для всех возрастных групп от 18 лет, исключение составляют беременные женщины.

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Эффективность вакцины

Исследования показали эффективность Covaxin на уровне 78%. Ученые утверждают, что препарат подходит для стран с низким и средним уровнем дохода из-за легкости хранения.

Одобренные вакцины от COVID-19

До препарата Covaxin ранее было одобрено 7 вакцин:

Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca;

Covishield;

Johnson & Johnson;

Sinopharm;

Coronavac.

Кому нельзя вакцинироваться?

Когда речь идет о противопоказаниях к введению вакцины, то нужно различать несколько вещей. Есть так называемые абсолютные медицинские противопоказания.

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"Это ситуации, когда вакцину ни в коем случае не вводят человеку. Такая ситуация возникает, когда у человека есть гиперчувствительность – непереносимость одного из компонентов препарата. Процент таких людей минимальный – почти одна сотая от общей популяции людей", – говорит главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, по сути – это те люди, которые тяжело перенесли первую прививку. Например, получили анафилактический шок или аллергическую реакцию. В таком случае речь идет именно о медицинских противопоказаниях, а потому вторую вакцину таким людям не вводят.

Если человек имеет сердечно-сосудистые заболевания или онкологию, то стоит проконсультироваться со своим семейным врачом перед прививкой.

"Инструкция по использованию каждой вакцины имеет свои особенности: она рекомендована или нет. Например, вакцина CoronaVac не рекомендуется беременным женщинам", – рассказал представитель Министерства здравоохранения.

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