Защитит на 78%. Что еще известно об одобренной ВОЗ новой вакцине от COVID-19

Новую вакцину можно вводить не всем/Коллаж: Сегодня
Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного использования индийскую вакцину против коронавируса Covaxin от компании Bharat Biotech. Это уже восьмой препарат, который был одобрен для вакцинации от COVID-19.
Об этом сообщает ВОЗ в Twitter.
Вакцина соответствует стандартам
Техническая консультативная группа, которую созвала ВОЗ, определила, что вакцина Covaxin соответствует стандартам ВОЗ по защите от COVID-19. Эксперты выяснили, что вакцина безопасна, однако не для всех групп населения.
Вакцина под сомнением для беременных
В ВОЗ признают, что пока недостаточно данных, чтобы оценить эффективность и безопасность этой вакцины для беременных. Поэтому женщинам, которые ждут ребенка, вводить вакцину запрещено.
Сколько доз нужно?
Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE) рекомендует использовать эту вакцину в двух дозах с интервалом между приемами в четыре недели для всех возрастных групп от 18 лет, исключение составляют беременные женщины.
Эффективность вакцины
Исследования показали эффективность Covaxin на уровне 78%. Ученые утверждают, что препарат подходит для стран с низким и средним уровнем дохода из-за легкости хранения.
Одобренные вакцины от COVID-19
До препарата Covaxin ранее было одобрено 7 вакцин:
- Pfizer;
- Moderna;
- AstraZeneca;
- Covishield;
- Johnson & Johnson;
- Sinopharm;
- Coronavac.
Кому нельзя вакцинироваться?
Когда речь идет о противопоказаниях к введению вакцины, то нужно различать несколько вещей. Есть так называемые абсолютные медицинские противопоказания.
"Это ситуации, когда вакцину ни в коем случае не вводят человеку. Такая ситуация возникает, когда у человека есть гиперчувствительность – непереносимость одного из компонентов препарата. Процент таких людей минимальный – почти одна сотая от общей популяции людей", – говорит главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
По его словам, по сути – это те люди, которые тяжело перенесли первую прививку. Например, получили анафилактический шок или аллергическую реакцию. В таком случае речь идет именно о медицинских противопоказаниях, а потому вторую вакцину таким людям не вводят.
Если человек имеет сердечно-сосудистые заболевания или онкологию, то стоит проконсультироваться со своим семейным врачом перед прививкой.
"Инструкция по использованию каждой вакцины имеет свои особенности: она рекомендована или нет. Например, вакцина CoronaVac не рекомендуется беременным женщинам", – рассказал представитель Министерства здравоохранения.
Читайте также
- В Украине три области оказались в шаге от "красной зоны".
- Минздрав обновил карантинные зоны. В "красной зоне" — 15 областей.