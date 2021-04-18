ВОЗ пока не рекомендует третью дозу вакцины Pfizer

Украине советуют сосредоточиться на обеспечении второй дозой вакцины тех граждан, которые получили первую прививку

Всемирная организация здравоохранения пока не видит необходимости введения трех доз вакцины от коронавируса Pfizer, о чем ранее заявил директор компании.

Об этом заявил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт на брифинге по случаю прибытия первой партии вакцины от глобальной инициативы COVAX, передает "Укринформ".

В ВОЗ считают, что пока рано о чем-то говорить, так как исследования еще продолжаются.

"Ввиду актуальности вопроса, пока что речь идет о двух дозах вакцины Pfizer. Если говорить о так называемых бустерных, третьих дозах вакцины – исследования по этому поводу еще продолжаются", – сказал Хабихт.

В то же время после окончания исследований ВОЗ будет учитывать рекомендации производителей вакцин о необходимом количестве прививок.

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Хабихт подчеркнул, что для Украины сейчас главное – обеспечить второй дозой вакцины тех граждан, которые получили первую прививку.

Напомним, на днях директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что людям, которые вакцинировались от коронавируса препаратом от американской компании Pfizer, через некоторое время придется принять не две, а три инъекции для поддержания иммунитета. На прошлой неделе Украина заключила договор с Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19. Также мы писали, что исследование подтвердило, что вакцина Pfizer является безопасной и эффективной для беременных.