Возможны три мировых рекорда. Миллиардер Джефф Безос полетел в космос – онлайн-трансляция

Это 16-й запуск New Shepard и первая миссия с полным экипажем из четырех человек

Джефф Безос ушел с поста гендиректора Amazon ради космоса. Коллаж: "Сегодня". / Фото: REUTERS

Миллиардер Джефф Безос совершает 20 июля свой первый полет в космос на ракетной системе New Shepard в рамках миссии NS-16.

Запуск транслируется в прямом эфире:

С Безосом летит его брат Марк, участница программы подготовки астронавтов 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний Оливер Дэмен (коммерческий клиент).

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Ожидается, что полет установит по меньшей мере три мировых рекорда: в космосе побывают самый молодой и самый пожилой астронавт, а также самый богатый (Джефф Безос).

Ранее британский бизнесмен Ричард Брэнсон совершил 11 июля свой первый полет в космос, став первым миллиардером на орбите Земли, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса. Вместе с Бренсоном на орбиту Земли отправились пять других членов экипажа – два профессиональных пилота и трое топ-менеджеров Virgin Galactic. После этого компания планирует открыть эру космического туризма – 250 тыс. долларов депозита за билеты внесли уже порядка 600 человек.