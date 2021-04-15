Второй эсминец США вышел из базы в Греции в направлении Черного моря

Эсминцы Roosevelt и Donald Cook могут вести бой с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны

Второй ракетный эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Roosevelt направился в сторону Черного моря, выйдя из базы Суда-Бэй на греческом острове Крит.

Об этом со ссылкой на данные международной системы позиционирования судов AIS, передает "Интерфакс".

Сейчас военное судно движется в направлении Черноморских проливов.

Ранее в среду из Суда-Бэй в сторону Черного моря направился еще один ракетный эсминец ВМС США Donald Cook.

Оба эсминца, скорее всего, войдут в Черное море уже в четверг и станутся в акватории до 4 мая.

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Отметим, оба эсминца могут нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км и оснащены системой противоракетной обороны Aegis. Их боевые возможности позволяют вести скоротечный трехмерный бой с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны.

Напомним, 9 апреля США предупредили власти Турции о том, что на следующей неделе два корабля пройдут через пролив Босфор в Черное море.

Ранее Россия перебросила в Черное море 15 кораблей из Каспийской флотилии якобы для проведения "учений".