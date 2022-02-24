"Вы знаете, что такое смерть": видео задержания противников войны с Украиной в Москве

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В центре Москвы полиция задерживает участников протестов против войны с Украиной.

В частности, мужчина вышел с антивоенным плакатом к мемориалу городам-героям у кремлевской стены. Его акцию прервали полдесятка полицейских, плакат отобрали.

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"Сейчас бомбят Украину, людей мирных бомбят в Украине. Там мои две сестры и мама. Что вы знаете? Вы знаете, что такое смерть, что такое война?" – обратился участник пикета к полицейским.

Издание Медиазона сообщает, что в Москве в Новопушкинском сквере силовики задержали женщину в футболке "*** войне".

На Пушкинской площади протестующие скандировали "Нет войне", полиция задержала минимум 14 человек.

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Зеленский обратился к россиянам

Президент Украины обратился к россиянам и призвал их остановить свои власти, которые пошли на Украину войной.

"Если вы нас слышите, если вы нас понимаете, если понимаете, что наступаете на независимую страну – пожалуйста, выходите на площади, обращайтесь к президенту своей страны. Мы, украинцы, находимся на своей земле. Вы – россияне, сейчас ваши военные начали войну в нашей стране. Я бы очень хотел, чтобы вы высказались на Красной площади или на других улицах вашей столицы в Москве, в Петербурге и в других городах РФ. Не только в Instagram", — сказал Зеленский.

Россия напала на Украину