"Вы знаете, что такое смерть": видео задержания противников войны с Украиной в Москве

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В центре Москвы полиция задерживает участников протестов против войны с Украиной.
В частности, мужчина вышел с антивоенным плакатом к мемориалу городам-героям у кремлевской стены. Его акцию прервали полдесятка полицейских, плакат отобрали.
"Сейчас бомбят Украину, людей мирных бомбят в Украине. Там мои две сестры и мама. Что вы знаете? Вы знаете, что такое смерть, что такое война?" – обратился участник пикета к полицейским.
Издание Медиазона сообщает, что в Москве в Новопушкинском сквере силовики задержали женщину в футболке "*** войне".
На Пушкинской площади протестующие скандировали "Нет войне", полиция задержала минимум 14 человек.
Зеленский обратился к россиянам
Президент Украины обратился к россиянам и призвал их остановить свои власти, которые пошли на Украину войной.
"Если вы нас слышите, если вы нас понимаете, если понимаете, что наступаете на независимую страну – пожалуйста, выходите на площади, обращайтесь к президенту своей страны. Мы, украинцы, находимся на своей земле. Вы – россияне, сейчас ваши военные начали войну в нашей стране. Я бы очень хотел, чтобы вы высказались на Красной площади или на других улицах вашей столицы в Москве, в Петербурге и в других городах РФ. Не только в Instagram", — сказал Зеленский.
Россия напала на Украину
- Президент России Владимир Путин заявил в ночь на 24 февраля, что принял решение провести военную операцию на территории Донбасса. После этого начались ракетные обстрелы по всей Украине.
- Советник министра МВД Антон Геращенко рассказал, где в Украине фиксируют взрывы. Геращенко отметил, что в Украине были ракетные удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове и Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы.
- В городе Нежине Черниговской области был обстрелян командно-диспетчерский пункт ГСЧС. В результате обстрела ранены три спасателя.
- В Черкасской области объявлена эвакуация. Речь идет об Уманском районе.
- Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что продолжается обстрел объектов военной инфраструктуры.
- В Киеве звучали сирены гражданской обороны, утром были слышны обстрелы районов.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей Украине.