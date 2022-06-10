Выпускникам медвуза в РФ приказали стать пушечным мясом в Украине

Российские студенты почему-то не рады возможности помочь "русскому миру" в "ЛНР" / Коллаж "Сегодня"

Не только российские солдаты не хотят участвовать в войне в Украине международного преступника Владимира Путина, возомнившего из себя Петра I. Почему-то взбунтовались молодые медики, которых заботливое российское правительство решило направить на работу в непризнанное образование "ЛНР".

Об этом сообщают телеграм-каналы.

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Что известно

"Власти хотят трудоустроить в ЛНР три десятка выпускников Ставропольского медуниверситета. Молодые медики шокированы: они не хотят ехать на войну. Сканы с приказом министра здравоохранения Ставрополья Владимира Колесникова прислала студентка медвуза и местная жительница", – говорится в сообщении.

Из приказа следует, что после разъяснительного семинара о "сотрудничестве и помощи дружественным республикам" в зону военных действий собираются отправить десятую часть выпускников лечебного факультета – 27 из 270, которые заканчивают в этом году обучение.

"Курс намерен уже завтра встретиться с ректором и прояснить вопрос. Ректорат способен на такой шаг: ситуацию накаляют постоянные акции в поддержку спецоперации. Студенты ехать на войну не хотят", – сообщает телеграм-канал.

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Обстановка