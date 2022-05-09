Выжили из ума? В РФ продолжают потрясать ядерным оружием

Журавлев решил поугрожать Западу ядерной войной / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский депутат Алексей Журавлев утверждает, что Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине и остаться безнаказанной. Такое заявление прозвучало на российском государственном телевидении. Депутат считает, что никто не осмелиться заступаться за Украину.

"Мы "Сармат" продемонстрировали? Не просто так мы его всему миру показали, мы показали потому что все решения приняты и мы готовы. Возможен вполне удар тактическим ядерным оружием. Я в этом практически не сомневаюсь. И никто за Украину не сунется никогда", — сказал он

Свихнувшегося депутата не может остановить даже ведущий пропагандистского курятника.

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"Я уверен, что вооруженные силы России смогут добиться поставленных перед ними целей без применения вот таких вот вещей, которые способны уничтожить планету. Не надо, не надо, ладно иностранцев вы пугаете, но вы пугаете наших людей, пугаете жителей России", — сказал Евгений Попов.

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