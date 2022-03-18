Вызывают на допросы и "шьют" статьи. Украинцев в Москве начала "кошмарить" ФСБ

В Москве вызывают на допросы украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Сотрудникам МВД и ФСБ России приказали тщательно проверять всех граждан Украины, проживающих в Москве. После начала войны их вызывают на допросы полиции, просматривают их мобильные телефоны и обыскивают квартиры.

Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Реклама

Студент с украинским гражданством рассказал, что как только РФ напала на Украину, его вызвали в университет на разговор с работником ФСБ. После этого парень решил уехать в Ригу. У него и других украинцев полицейские проверили паспорта, после чего часть из них отвезли в отделение.

"Нас сфотографировали, сняли отпечатки пальцев. Отпечатки пальцев за последний месяц у меня брали четыре раза и ни разу не нашли их в базе данных. Мы прошли какой-то опросник: как зовут, где учишься. Опросы проводили полицейские, потом их сменил ФСБшник", — сказал собеседник издания.

После этого ему и еще пяти украинцам выписали протоколы по статье "мелкое хулиганство". Там указывалось, будто студент употреблял нецензурную лексику на вокзале. Дальше над парнем был суд, присудивший ему 5 суток. После этого студенту удалось покинуть Россию.

Реклама

Еще одна украинка, работающая в сфере обслуживания в Москве, рассказала, что ее и ее знакомую вызвали в полицию на допрос. Силовики осмотрели их телефоны и спрашивали, есть ли у украинцев "запрещенная литература" и "националистическая символика".

РФ собирает добровольцев из других стран для войны с Украиной

Командование ВС РФ продолжает принимать меры по пополнению потерь личного состава за счет иностранцев. По имеющейся информации, российскими оккупантами уже подобрано около 1 000 добровольцев из представителей так называемой армии Башара Асада и Хезболлы.

Главным требованием к иностранным боевикам является опыт ведения боевых действий в городе. В то же время, по имеющейся информации, целью вышеупомянутых боевиков является не участие в боевых действиях на территории Украины, а использование "командировки" как возможности попасть в страны Европы.