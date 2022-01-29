Взрыв арсенала в Чехии: Россия может увильнуть от ответственности

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В Чехии проверяют обстоятельства уничтожения секретного документа чешских спецслужб о взрывах складов вооружений в селе Врбетице в 2014 году.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Прага".

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Как отмечается, в сообщении, направленном президенту Чехии Милошу Земану, содержались данные о причастности агентов российской военной разведки ГРУ к взрывам.

О чем говорят в Чехии

Полиция узнала об уничтожении документа во время проверки соблюдения Пражским Градом (резиденция президента Чехии – прим. ред.) режима работы с такой секретной информацией – эксперты хотели выяснить наличие на документе отпечатков пальцев или ДНК посторонних лиц, которые имели право ознакомиться с ним.

Среди прочего, стало известно, что секретное сообщение, в котором фигурируют имена двух агентов ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, было уничтожено "случайно вместе с некоторыми другими документами".

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Врбетице, фото – EURONEWS.

Как отмечается, сообщения Службы безопасности и информации назначались исключительно президенту страны Милошу Земану, а ближайшие сотрудники канцелярии президента "свидетельств о прохождении ими проверки на работу с засекреченными документами не получили".

При этом президентский канцлер Вратислав Минарж информацию об уничтожении документа официально не опроверг, однако категорически отверг возможность, что упомянутый материал могли прочитать лица, которые на это не имеют права.

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Что за взрывы

Взрывы в военном комплексе в чешском Врбетице состоялись 16 октября и 3 декабря 2014 года. На складах хранились боеприпасы чешской фирмы, занимавшейся поставкой оружия в Украину. Взрывы привели к гибели двух человек. Стоимость очистки неразорвавшихся боеприпасов оценивалась в 1 млрд чешских крон.

В апреле 2021 года премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что у следствия есть одна версия причин взрыва – "диверсия российских спецслужб". Следствие считает виновными в осуществлении взрывов агентов ГРУ Александра Мишкина (Александра Петрова) и Анатолия Чепигу (Руслана Боширова).

В результате сенат Чехии назвал взрывы "актом государственного терроризма". Из Чехии были высланы 18 российских дипломатов. Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства в Москве.

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