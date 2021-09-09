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Взрыв газа в девятиэтажке в России. Тела всех пропавших без вести нашли под завалами

Мария Дмитренко
9 сентября, 10:43
Взрыв газа в жилой многоэтажке в российском Ногинске произошел утром 8 сентября

В результате взрыва погибли 7 человек. Фото: МЧС России

В результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске погибли семь человек. Всех, кто считался пропавшими без вести, нашли под завалами.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Тела еще 2 погибших обнаружены под завалами на месте взрыва в Ногинске, число жертв увеличилось до 7", – сообщили в экстренных службах.

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Что известно

  • 8 сентября в подмосковном Ногинске из-за взрыва газа произошло обрушение трех квартир на втором, третьем и четвертом этажах, еще шесть квартир были повреждены.
  • В результате взрыва обрушилась часть внешней стены и перекрытия. В здании выбило окна. Загорания нет.
  • Спасатели приступили к поиску людей под завалами жилого дома.
  • После произошедшего было открыто уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Ранее мы сообщали, что в 2019 году в России взорвалась жилая многоэтажка. Взрыв произошел, когда люди возвращались с работы.

Также напомним, в 2018 году из-за взрыва газа обрушилась многоэтажка в Мурманске. Спасатели вытащили из-под завалов дома ребенка.

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